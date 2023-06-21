Железнодорожный экспресс свяжет Челябинск и Бакал

В Челябинской области запустят новый пригородный электропоезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, с 1 июля на Южно-Уральской железной дороге начнет курсировать пригородный поезд сообщением Челябинск – Бакал.

«Ранее на участке Златоуст – Бакал пригородное железнодорожное сообщение не осуществлялось. Запуск новых поездов даст возможность жителям населенных пунктов, расположенных между Златоустом и Бакалом (Сатка, Бердяуш и другие), совершать беспересадочные поездки до и от Челябинска на комфортных пригородных поездах», – рассказали представители перевозчика.

На рейсах ежедневно будет курсировать современный подвижной состав ЭП2Д. Поезд №7135 сообщением Челябинск – Бакал будет отправляться в 17:40 (здесь и далее время местное), прибывать в Бакал в 22:35. Обратный рейс №7136 сообщением Бакал – Челябинск (со 2 июля) будет отправляться в 03:54, прибывать в Челябинск в 08:57. Путь в одну сторону займет примерно 5 часов (автобус из Челябинска в Бакал едет около 4,5 часов).

Поезд будет делать остановки на станциях Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка.

В связи с назначением поезда изменится график курсирования действующих пригородных поездов на участке Челябинск – Златоуст:

с 1 июля маршрут пригородных поездов сообщением Челябинск – Кисегач – Челябинск продлевается до станции Миасс-1. Отправление №6041 сообщением Челябинск – Миасс-1 ежедневно в 20:34, прибытие в 22:38. Отправление №6002 сообщением Миасс-1-Челябинск в 04:48, прибытие в 06:58;

с 1 июля отменяется пригородный поезд №6033 Челябинск – Миасс-1, №6006 Челябинск – Миасс-1 – со 2 июля;

с 1 июля изменяется расписание поезда №6055 Челябинск – Златоуст. Поезд будет отправляться в 18:50 (позже на 1 час 20 минут), прибывать в 22:01 (позже на 1 час 21 минуту);

с 7 июля отменяется пригородный поезд №6047 Челябинск – Златоуст (отправление в 18:20).

Челябинск, Виктор Елисеев

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