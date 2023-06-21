В Челябинске сотрудник драмтеатра сдал антикварные ручки в металлолом

В Челябинске сотрудник вынес из театра антиквариат на сто с лишним тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал бывшего работника академического театра драмы виновным в хищении предметов, имеющих особую ценность.

В суде установлено, что, мужчина, работая Челябинской драме разнорабочим, в июле 2022 года вынес из учреждения 10 латунных ручек – с дверей зрительного зала и двери, ведущей на малую сцену.

Аксессуары были изготовлены для театра в 1970 году по индивидуальным эскизам. Согласно заключению эксперта, они являются исторической, художественной и культурной ценностью, стоимость одной дверной ручки составляла 10 тысяч 600 рублей. Антиквариат стоимостью больше 100 тысяч рублей челябинец сдал в металлолом, получив за него 8 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Также с него взыскана сумма причиненного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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