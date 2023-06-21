Южноуралец сбежал из России на яхте и попросил убежища в сопредельной стране

Двое россиян сбежали из страны на яхте и попросили убежища в соседнем государстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», яхта «Мумба» вышла из порта Приморск Ленинградской области 15 июня. На борту находились двое россиян: 42-летний Челябинской области Отто Майер (в прошлом – Антон Тихонов) и 28-летний костромич Павел Кузьмичев.

Через 3 дня возле острова Соммерс в восточной части Финского залива яхту обнаружили сотрудники пограничной службы Финляндии и задержали яхтсменов за незаконное пересечение государственной границы. Мужчины попросили убежища.

Отметим, что некий Отто Майер, зарегистрированный в Озерске, является является владельцем ООО «Уральский завод легкого машиностроения». Этот человек уплыл на яхте в Финляндию или это просто совпадение, пока неясно.

Челябинск, Павел Зварзин

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