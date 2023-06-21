Торговые марки ритейлеров врываются в «премиум»

СТМ все меньше ассоциируются с низкими ценами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров наращивают долю в среднем и премиум-сегментах. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные компании NielsenIQ.

Так, в категории подгузников частные марки ритейлеров премиум-сегмента показывают почти втрое более быстрый рост натуральных продаж, чем СТМ в целом (124,3% год к году против 45,4%). За год их доля в категории увеличилась с 0,8% до 2,1%.

Премиальное пиво под собственными марками торговых сетей растет вдвое быстрее, чем пиво среднего и эконом-сегментов (59,9% против 31,8% и 31,5% соответственно). Правда, пока его доля незначительна.

Наибольшая динамика отмечена в категории гелей для душа и пен для ванн. Здесь СТМ премиум-сегмента выросли на 185,9% против 30,5% в целом по частным маркам ритейлеров в категории. Их доля за год утроилась: с 0,1% до 0,3%.

В категории воды лидирует средний сегмент: 30,5% против почти незаметного увеличения на 1,6% в целом по СТМ. На втором месте по динамике премиум-сегмент (+10,4% год к году). Его доля – 1,6%, у среднего – 1,1%.

Отдельно аналитики отмечают, что покупатели все больше доверяют СТМ ритейлеров: 52% заявили, что на рост продаж частных марок влияет улучшение их качества. Как результат – в апреле 2022 года 10% продаж в денежном выражении пришлось на частные марки торговых сетей, в основном, на продукты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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