Мэрию Троицка проверят после того, как жительница города едва не погибла в битумном болоте

После того, как жительница уральского города увязла в битумном болоте, в отношении местных чиновников начали доследственную проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по результатам прокурорской проверки в мэрию Троицка направлено представление о необходимости ликвидации битумного болота.

Напомним, ЧП произошло 4 июня в поселке Пятилетка. Жительница Троицка пыталась спасти козу, забредшую на пустырь и увязшую в болоте из углеводородной смолы, но сама провалилась в густую, липкую жижу.

К счастью, ее обнаружил муж, отправившийся на поиски заметив долгое отсутствие жены. Поняв, что сам помочь супруге не сможет, троичанин вызвал спасателей.

Ко времени их прибытия женщина уже погрузилась в битум по горло и едва дышала. Ее вытащили при помощи подручных средств, досок, веревок и передали бригаде скорой помощи. Козу тоже извлекли из болота, но спасти ее не удалось.

По факту инцидента прокуратура Троицка организовала проверку. Выяснилось, что земельный участок, на котором расположено битумное болото, никому не принадлежит. Так что обязанность по ликвидации разлива лежит на городской администрации.

Главе Троицка уже внесено представление об этом. Кроме того, городской отдел СКР начал доследственную проверку на предмет установления признаков халатности в действиях чиновников мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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