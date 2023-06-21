Суд лишил мандатов пятерых депутатов Копейска

Суд прекратил депутатские полномочия пяти членов собрания депутатов Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского городского суда, судебная инстанция частично удовлетворила иск прокуратуры города о досрочном лишении полномочий парламентариев-коммунальщиков.

Напомним, в марте текущего года надзорное ведомство обвинило пятерых копейских депутатов в нарушении антикоррупционного законодательства.

Претензии прокуроров вызвали единоросс Дмитрий Фещак, а также справедливороссы Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Иван Самохвалов и Елена Завражная.

По мнению прокуратуры, именно они выступили с инициативой рассмотреть вопрос о повышении тарифа на содержание и ремонт жилья. Собрание депутатов приняло такое решение осенью прошлого года, сославшись на то, что плата не менялась на протяжении нескольких лет.

Однако все пятеро сами являются руководителями предприятий, занятых в сфере ЖКХ, но не стали уведомлять надзорное ведомство о конфликте интересов. Это и стало причиной требования прокуратуры об их отставке.

Сами депутаты категорически отрицали обвинения. Парламентарии настаивали, что с инициативой о принятии решения о повышении стоимости коммунальных услуг в городское собрание депутатов обратилась мэрия. Депутаты же таких полномочий формально не имеют. Кроме того, по их словам, само это решение не устанавливало стоимость услуг конкретных управляющих компаний. А значит, и никакой выгоды управляющие компании города от него якобы не получили.

В итоге собрание депутатов Копейского городского округа отказало в удовлетворении представления прокурора, пообещав лишь провести с ними профилактическую беседу.

Тогда прокуратура Копейска обратилась в суд с иском о признании незаконным бездействия парламента и досрочном лишении депутатов полномочий. Сегодня, 21 июня, суд удовлетворил требования прокурора частично: полномочия парламентариев прекращены досрочно, а вот претензии к собранию депутатов отклонены.

Решение суда в законную силу не вступило.

Отметим, что всего в составе Копейского собрания депутатов 25 парламентариев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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