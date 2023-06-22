22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2023, четверг
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09:30 Челябинск – Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню памяти и скорби (мемориал «Вечный Огонь», Бульвар Славы)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби (сквер Славы, микрорайон Шершни, ул. Гидрострой, 16а)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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14:15 Челябинск – Одновременно по всей России объявляется минута молчания в память погибших в Великую Отечественную войну
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18:00 Челябинск – Прогулки по историческим местам Челябинска: «Улица Садовая» – рассказ об истории улицы Красной (встреча у водонапорной башни, между зданиями по ул. Воровского, 11 и ул. Воровского, 13)
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18:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой Отечественной войны (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс по историческим танцам от студии исторических и шотландских танцев «Гаттака» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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22:45 Челябинск – Акция «Свеча памяти» на челябинской телебашне (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)
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