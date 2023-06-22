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Четверг, 22 июня 2023, 06:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2023, четверг

  • 09:30 Челябинск – Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню памяти и скорби (мемориал «Вечный Огонь», Бульвар Славы)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 11:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби (сквер Славы, микрорайон Шершни, ул. Гидрострой, 16а)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

  • 14:15 Челябинск – Одновременно по всей России объявляется минута молчания в память погибших в Великую Отечественную войну

  • 18:00 Челябинск – Прогулки по историческим местам Челябинска: «Улица Садовая» – рассказ об истории улицы Красной (встреча у водонапорной башни, между зданиями по ул. Воровского, 11 и ул. Воровского, 13)

  • 18:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой Отечественной войны (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр)

  • 19:00 Челябинск – Мастер-класс по историческим танцам от студии исторических и шотландских танцев «Гаттака» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

  • 22:45 Челябинск – Акция «Свеча памяти» на челябинской телебашне (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)

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