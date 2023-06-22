В Магнитогорском техническом университете выбрали нового ректора

Ректором МГТУ выбрали Дмитрия Терентьева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского государственного технического университета имени Григория Носова, в среду, 21 июня, в вузе состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора.

На должность претендовали исполняющий обязанности главы университета Дмитрий Вячеславович Терентьев, а также руководители подразделений вуза – директор института горного дела и транспорта Иван Пыталев и директор института металлургии, машиностроения и материалообработки Александр Савинов.

Абсолютным большинством голосов ректором был избран 45-летний Дмитрий Терентьев.

Новый руководитель магнитогорского вуза родился в Белорецке (Башкирия). Вся его профессиональная деятельность с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г.И. Носова. В 2000 году Терентьев окончил этот вуз по специальности «Металлургические машины и оборудование». В 2003 году здесь же окончил аспирантуру.

В 2004-2005 годах работал на кафедре механического оборудования металлургических заводов. С 2006 года – доцент кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением и сварочного производства». В 2008 году перешел на кафедру машин и технологий обработки давлением и машиностроения. С 2008 по 2010 год – начальник учебно-методического управления МГТУ, с августа 2014-го – директор института заочного обучения МГТУ, с февраля 2020 года – директор института элитных программ и открытого образования МГТУ. В ноябре 2021 года назначен проректором университета по образовательной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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