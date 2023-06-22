В Миассе после травмирования ребенка отключили единственный в городе «сухой» фонтан

В Миассе единственный в городе «сухой» фонтан закрыли из-за жалобы горожанки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственный в городе «сухой» фонтан, расположенный в одном из микрорайонов Миасса, перестал работать буквально на днях. Об этом сообщает паблик «Инцидент Миасс».

В компании, обслуживающей сооружение, объяснили прекращение его эксплуатации жалобой, поступившей от жительницы города. Как уточнили в организации, 3 июня на фонтане произошел инцидент: в 22:18 гулявшая по сооружению девочка упала после того, как в нее врезался бегавший здесь же ребенок. Девочка получила травму, а обслуживающей фирме поступила жалоба от матери пострадавшей. «В настоящее время рассматривается вопрос о демонтаже фонтана. На время рассмотрения вопроса фонтан закрыт», – заявили в организации. ДЛя принятия окончательного решения в компании намерены пообщаться с очевидцами произошедшего.

Приостановка работы общественного пространства уже вызвала негативную реакцию со стороны жителей Миасса. Многие горожане недоумевают: почему из-за невнимательности родителей, не сумевших проконтролировать поведение своих детей, должны страдать остальные.

Впрочем, некоторые из горожан уверены, что ЧП послужило лишь поводом закрыть фонтан, содержать который оказалось слишком дорогим удовольствием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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