В Челябинске автоледи улетела под трубы теплотрассы

На северо-западе Челябинска иномарка вылетела с дороги под трубы теплотрассы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, авария произошла сегодня, 22 июня, в 8:50 на пересечении улиц Автодорожной и Производственной в Курчатовском районе областного центра.
«Легковой автомобиль «Kia Rio» вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина-водитель, она оказалась зажата в салоне», – уточнили представители мэрии.
На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. Женщину эвакуировали из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.
Причины и подробности ДТП устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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