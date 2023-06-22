В Челябинске автоледи улетела под трубы теплотрассы

На северо-западе Челябинска иномарка вылетела с дороги под трубы теплотрассы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, авария произошла сегодня, 22 июня, в 8:50 на пересечении улиц Автодорожной и Производственной в Курчатовском районе областного центра.

«Легковой автомобиль «Kia Rio» вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина-водитель, она оказалась зажата в салоне», – уточнили представители мэрии.

На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. Женщину эвакуировали из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

Причины и подробности ДТП устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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