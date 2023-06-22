В Челябинской области на дороге к границе с Казахстаном ограничат движение

На южноуральском участке трассы А-310 почти два месяца будут действовать ограничения для водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», временные ограничения движения транспорта вводится с 23 июня на магистрали А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан в связи с проведением работа.

«В ходе выполнения очередного этапа ремонтных работ на участках трассы А-310 с 16 по 20 км (правый и левый проезды) и со 128 по 134 км будет восстановлено разрушенное в результате пучинообразования дорожное покрытие. Кроме того, будет устранена колейность, произведено устройство слоя износа толщиной 5 сантиметров, установлены новые дорожные знаки со световой оптиковолоконной индикацией, произведено переустройство светофорного объекта с дублированием транспортных светофоров над дорожной частью на 131 километре. Планируемый срок завершения работ – 2024 год», – рассказали представители ФКУ.

Очередной этап работ начнется в пятницу, 23 июня. На время его проведения вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде:

движения транспортных средств по одной полосе проезда на участках 16 км – 20 км, 22 км – 25 км, 27 км – 31 км (сужение дороги);

организации реверсивного движения транзитного транспорта на участках 128 км – 134 км, 143 км – 146 км.

В дорожном ведомстве подчеркивают, что эти временные ограничения введены на весь период с 23 июня 2023 года по 20 августа 2023 года.

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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