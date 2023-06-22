Новый сезон ФНЛ-2 ФК «Челябинск» начнет дома

Стали известны первые соперники ФК «Челябинск» в новом сезоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Челябинск», сезон 2023/2024 годов Второй лиги чемпионата России для команд группы «Серебро» в дивизионе «А» челябинцы начнут 16 июля на домашней арене. Соперником южноуральцев станет клуб «Амкар Пермь».

Далее команде предстоит выезд в Липецк, где 23 июля ФК «Челябинск» сыграет с «Металлургом».

Очередная домашняя игра пройдет 30 июля. В гости в Челябинск пожалует ивановский «Текстильщик». 6 августа в Таганроге челябинцы сыграют с «Форте», куда перешел лучший бомбардир южноуральской команды прошлого сезона Максим Руднев.

Всего в первой части чемпионата ФК «Челябинск» сыграет 18 матчей, по разу с каждой командой дома и в гостях. Среди соперников челябинцев также команды «Новосибирск», «Чертаново» (Москва), «Родина-2» (Москва), «Салют Белгород» и «Авангард» (Курск).

Команды, занявшие первые четыре места, на втором этапе турнира весной сыграют в группе «Золото» за выход в Первую лигу.

Миасское «Торпедо», отметившее в прошлом году 80-летие, новый сезон проведет дивизионе «Б» Второй лиги. По информации клуба, вместе с миасцами переходной сезон проведут еще девять команд: «Зенит-Ижевск», «Динамо-Барнаул», «Урал-2» (Екатеринбург), «Носта» (Новотроицк), «Оренбург-2», «Химик-Август» (Вурнары), «Рубин-2» (Казань), «Акрон-2» (Тольятти) и «Уралец-ТС» (Нижний Тагил).

Челябинск, Виктор Елисеев

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