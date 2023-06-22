В Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, преступление произошло в июне текущего года в одном из домов деревни Вандышевка Уйского района.

По данным следователей, у мужчины вспыхнула ссора с матерью супруги. Во время нее южноуралец задушил тещу подушкой, отнес тело на деревенский пустырь и присыпал его землей.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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