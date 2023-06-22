В Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, преступление произошло в июне текущего года в одном из домов деревни Вандышевка Уйского района.
По данным следователей, у мужчины вспыхнула ссора с матерью супруги. Во время нее южноуралец задушил тещу подушкой, отнес тело на деревенский пустырь и присыпал его землей.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube