Парк Гагарина в Челябинске закроют из-за городского выпускного

В пятницу в Челябинске пройдет «Атомный выпускной».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, общегородской «Атомный выпускной – 2023» состоится завтра, 23 июня.

«Для подготовки площадки к главному празднику 11-классников региона с 6:00 23 июня и до 12:00 24 июня закроют центральную часть парка им. Ю. Гагарина, а также ограничат движение транспорта на близлежащих улицах», – заявили представители городских властей.

Для обеспечения безопасности площадку мероприятия закроют для отдыхающих, поставят охрану и пропускные рамки. Попасть на главную вечеринку выпускников можно будет только организованными группами под контролем педагогов.

«Для выпускников подготовили насыщенную культурную программу: им покажут уникальное 3D-mapping-шоу, будут работать аттракционы и танцплощадка с диджеем. На сцене выступят участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, российский рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers», – уточнили в городской администрации.

Вечеринка начнется в 23:00 и продлится всю ночь.

Для прогулок будет открыт лес за центральным карьером и дорожки от стадиона им. Е. Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

Также с 6 часов 23 июня и до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение транспорта по улицам:

Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка;

Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина.

Общественного транспорта изменения не коснутся.

Кроме того, по информации ООО «ЧелбГЭТ», в ночь с 23 на 24 июня будет организована работа четырех троллейбусных маршрутов:

№7 АМЗ – ДС «Юность» – Парк Гагарина;

№12 Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – Парк Гагарина;

№14 ЧМК – Парк Гагарина;

№17 Молдавская – ул. Чичерина – Парк Гагарина.

В связи с проведением городского выпускного внесены изменения в программу мероприятий в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина с 23 по 25 июня:

показ короткометражных лент в рамках Фестиваля уличного кино 23 июня отменен;

танцевальный вечер для старшего поколения 24 июня отменен;

показ к/ф «Грозный папа» переносится с 24 июня (сб) на 25 июня (вс), начало показа в 22:00;

концерт духового оркестра на летнем театра парка состоится 25 июня в 16:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»