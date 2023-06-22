У сотрудника детского сада в Челябинске обнаружили венерическое заболевание

Воспитанникам детского сада в Челябинске назначили обследование после обнаружения венерического заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона начало проверку информации о нарушениях прав воспитанников детского сада №397, расположенного на территории Металлургического района Челябинска.

Ранее родителей посещающих дошкольное учреждения детей поставили в известность о необходимости сдать дошколятами анализ крови и пройти курс приема антибиотиков. Узнали горожане об этом во время встречи с заместителем главного врача по организационно-методической работе областного кожно-венерологического диспансера №3. При этом объяснить толком, зачем это делать, медик не смогла, заявив лишь, что жизни детей ничего не угрожает, а обследование и лечение назначили для профилактики.

Позднее в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области рассказали, что профилактические мероприятия были назначены после того, как у одного из работников детского сада во время планового медицинского осмотра обнаружили венерическое заболевание.

«В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников дошкольного учреждения на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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