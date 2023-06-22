Число стобалльников по итогам ЕГЭ на Южном Урале превысило 100 человек

В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в регионе утверждены результаты ЕГЭ по обществознанию – самому массового предмету по выбору среди выпускников.

«Как и в прошлые годы, самым популярным предметом по выбору в 2023 году стало обществознание. 8 июня этот экзамен сдавали свыше 5,5 тысячи одиннадцатиклассников. Что касается результатов выпускников Челябинской области, то высший балл набрали четверо – это выпускники из Снежинска, Златоуста, Челябинска и Каслинского муниципального района. Учитывая результаты досрочного периода и имеющиеся результаты основного периода, на сегодняшний день в регионе 103 стобалльника, двухсотбалльников – 6», – прокомментировала и.о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Официальный день объявления результатов – 23 июня. Участники ЕГЭ могут ознакомиться с результатами в своих образовательных организациях или воспользовавшись сервисом ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора. Также результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала Госуслуги.

В случае несогласия с выставленными баллами по обществознанию обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами в электронном виде посредством специализированного сервиса conflict.rcokio.ru – 26 и 27 июня 2023 года (подача апелляций осуществляется только в рабочие дни с 9:00 до 17:00).

Челябинск, Виктор Елисеев

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