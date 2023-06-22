С карты Челябинской области продолжают вычеркивать умершие деревни

С начала года с карты Южного Урала исчезли полдюжины населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу на три населенных пункта сократилось число муниципальных образований Троицкого района. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Из перечня муниципальных образований исключены деревня Штанное Белозерского сельского поселения, поселок Мельничный Клястицкого сельского поселения и поселок Карский в Яснополянском сельском поселении.

С инициативой вычеркнуть с карты региона выступили депутаты районного собрания. Причиной стало то, что уже согласно переписи населения 2010 года в населенных пунктах не было ни одного жителя.

Отметим, что решения о ликвидации поселений власти Южного Урала уже принимали в этом году. Так, в мае Законодательное собрание Челябинской области приняло решение убрать с карты региона поселок Сунукуль Непряхинского сельского поселения Чебаркульского района. В январе ликвидировали поселки Речная железнодорожная станция и Брусничный, располагавшиеся на территории Бакальского городского поселения Саткинского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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