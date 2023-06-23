23 июня ожидаются следующие события – Челябинск

23.06.2023, пятница

09:30 Челябинск – Бесплатная экскурсия в музее моды ХХ века в Челябинске ( ул. Ворошилова, 12)

10:00 Челябинск – Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (ул. Степана Разина, 8)

16:00 Челябинск – Выступление ансамбля духовой и светской музыки «Октоих» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:00 Челябинск – Концерт памяти Юрия Шатунова (Сквер искусств на набережной реки Миасс)

19:00 Челябинск – Вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

23:00 Челябинск – «Атомный выпускной – 2023» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

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