В Челябинске закроют движение троллейбусов по трем улицам

Четыре троллейбусных маршрута изменят схему движения в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с модернизацией контактной сети с 24 июня до 5 часов 10 июля закрывается движение троллейбусов на участках:

проспекта Ленина от улицы Пушкина до улицы Героев Танкограда;

улицы Героев Танкограда от проспекта Ленина до ЖБИ;

улицы Бажова от улицы Героев Танкограда до Первоозерного.

На время действия ограничений троллейбусы №10, №16, №17 и №19 изменят свои маршруты.

Электротранспорт будет направлен:

№10 – ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – Солнечный берег;

№16 – АМЗ – площадь Революции – Пушкина – Свободы – Автовокзал «Центральный»;

№17 – Молдавская – площадь Революции – Пушкина – Свободы – Автовокзал «Центральный»;

№19 – ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – Новороссийская – Машиностроителей – ЧКПЗ.

Челябинцам предлагается воспользоваться автобусами №№1, 2, 4, 8, 9, 14, 18, 34, 47, 64, 483, 21с, 25с, 55с, 57с, либо автобусом по нерегулируемому тарифу №112, на котором будет увеличено число машин, а также трамваями №№5, 15, 18, 22.

Челябинск, Виктор Елисеев

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