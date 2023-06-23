Южноуральцы завоевали первые медали летних игр паралимпийцев

Южноуральские спортсмены завоевали медали летних игр паралимпийцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 20 по 25 июня с участием 150 сильнейших спортсменов из 40 регионов России.

В первые дни состязаний трехкратная чемпионка Паралимпийских Игр в Токио Валерия Шабалина завоевала 2 медали: золото на плавательной дистанции 200 метров вольным стилем и серебро – на стометровке брассом.

В дзюдо (спорт слепых) Василий Татарников принес Челябинской области золотую медаль, Сергей Николаев – серебряную.

В триатлоне среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Стебельский завоевал золото, Степан Сергеев – серебро.

Челябинск, Виктор Елисеев

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