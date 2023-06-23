Ниже, чем в Троицке и Кургане: Челябинск занял 19 место по зарплатам на Урале

Челябинск оказался на 19 месте в зарплатном рейтинге городов УрФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск едва смог закрепиться в середине зарплатного рейтинга городов УрФО. Такова оценка экспертов hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировавших вакансии, открытые в Уральском федеральном округе в первом полугодии 2023 года.

В рейтинг уральских городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами вошли 40 населенных пунктов УрФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru.

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 117 тысяч 447 рублей (это на 11 тысяч 331 рубль больше, чем за первое полугодие 2022 года). Второе и третье место также заняли города ЯНАО – Губкинский (99 тысяч 724 рублей) и Салехард (91 тысяча 794 рублей).

Челябинск оказался на 19 месте: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 68 тысяч 908 рублей (на 7тысяч 367 рублей больше, чем год назад). За первое полугодие 2023 года в столице Южного Урала было открыто почти 78 тысяч вакансий – это 16% от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе.

При этом средняя предлагаемая оплата труда в Челябинске оказалась ниже, чем в Троицке (73 тысячи 587 рублей, 16-е место рейтинга) и Кургане (71 тысяча 155 рублей, 17-я строчка).

В целом же, из 40 городов, вошедших в рейтинг, сразу 11 относятся к Челябинской области. Так, на 20 месте расположился Златоуст (68 тысяч 575 рублей), на 23 месте – Магнитогорск (64 тысячи 55 рублей).

В целом по УрФО средняя предлагаемая зарплата составляет 57 тысяч 471 рубль, это на 5 тысяч 747 рублей больше, чем год назад. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года – около 478 тысяч предложений.

«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика – в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии. Напомню, ранее наш опрос показал, что 48% компаний Урала намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», – поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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