Главе Катав-Ивановского района отказали в освобождении из-под ареста

Глава южноуральского муниципалитета останется под домашним арестом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.

Напоминаем, чиновника обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в период с июля 2019 по январь 2021 года занимавшийся тогда адвокатской деятельностью южноуралец похитил более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Эту сумму он не внес в конкурсную массу проходящей через банкротство фирмы после реализации векселя.

Ранее Центральный районный суд Челябинска продлил чиновнику срок содержания под домашним арестом до 17 июля. ️Не согласившись с этим, Шиманович обратился в областной суд. В своей апелляции он вновь заявил, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями, и попросил избрать более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Однако областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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