В Челябинске разгромили кладбище

Вандалы устроили погром на Градском кладбище в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, о погроме 22 июня сообщил в полицию смотритель кладбища «Градское».

️Установлено, что неизвестные повалили на землю 31 надгробный памятник. Еще 8 надгробий повреждены – от них отколоты отдельные части.

По данному факту в отделе полиции Курчатовский возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Курчатовского района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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