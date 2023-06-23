В Миассе будут судить афериста, «помогавшего» с путевками в детский сад

Житель Миасса предстанет перед судом за обман родителей дошколят.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия мужчина решил обогатиться, используя интернет-сайт «obmen-sadami.ru», на котором родители размещали объявления о желании обменяться местами в дошкольных учреждениях. Представляясь вымышленными именами, он вступал с авторами объявлений в переписку, сообщая, что его ребенка направляют именно в интересующий их детский сад, и он не прочь поменяться «путевками». Загвоздка, по его словам, заключалась лишь в том, что руководство учреждения вряд ли пойдем навстречу без определенной материальной «компенсации».

После этого он сообщал доверчивым собеседникам реквизиты банковской карты, на которую и просил перевести деньги «для заведующей». Причем суммы назвал весьма различные – от 5 тысяч до 60 тысяч рублей.

Разумеется, никаких путевок у ловкого южноуральца не было. И деньги шли не мифическим «заведующим», а в его собственный карман.

Географией мошенник затруднялся не слишком, и успел пообщаться с родителями из Свердловской, Астраханской, Курганской, Новосибирской и других областей России. 12 из них перечислили ему в общей сложности 265 тысяч рублей. Еще 27 собеседников намеревались перечислить более 290 тысяч рублей, но этих денег аферист уже не дождался.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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