В Челябинской области сняли особый противопожарный режим

Власти Южного Урала отменили действие особого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с 23 июня в регионе отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства подписал глава региона Алексей Текслер.

Напомним, ограничительные мероприятия были введены с 12 апреля на всей территории Южного Урала. Они предполагали запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО, мусора, а также проведение иных пожароопасных работ.

С сего дня эти запреты отменены. «Несмотря на снятые ограничения, сотрудники МЧС призывают население к соблюдению правил пожарной безопасности», – заявили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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