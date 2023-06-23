Цифровая платформа будет следить за побережьем Тихого океана

Цифровые решения помогут наблюдать за Тихоокеанским побережьем.

МегаФон поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы на Камчатке, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф. Кроме того, оператор займется развитием подводных волоконно-оптических линий связи для наблюдения за Тихоокеанским побережьем.

Оператор разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края. Система будет оснащена постами мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением. Платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий и в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти.

МегаФон обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

«Решения МегаФона для экомониторинга используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий», – говорит Эмин Антонян, коммерческий директор МегаФона по развитию корпоративного и государственного сегментов.

Платформа «МегаФон Экология» в режиме реального времени собирает, анализирует и передает заказчикам данные об объеме и составе промышленных выбросов, прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.

Запланированные мероприятия будут проводиться в рамках партнерского соглашения с правительством Камчатского края.

Челябинск, Виктор Елисеев

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