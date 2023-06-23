В Металлургическом районе Челябинска на месяц закроют движение трамваев

В Металлургическом районе Челябинска на месяц меняют схему движения общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 24 июня по 24 июля будут организованы ремонтный работы на трамвайных путях по Шоссе Металлургов на участке от улицы Черкасской до Монтажников.

В связи с этим движение трамваев от кольца «Першино» до улицы Монтажников будет закрыто.

«На время ремонта трамваи 3, 14, 18 направим до кольца «Першино». Посадка и высадка будет организована в кольце. Маршруты 10, 19, 20 в эти дни ходить не будут», – рассказали в транспортном предприятии.

Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами маршрутов №15 «Парк Гагарина – ЧМК», №31 «Ак. Королева – ЧМК», №41 «Черкасская – Аэропорт», №47 «Чурилово – ЧМК», №71 «Петра Столыпина – ЧМК».

Кроме того, с 24 июня начнет действовать компенсационный маршрут КМ2 «Черкасская – ЦХП». Он будет следовать по улицам: Черкасская, Шоссе Металлургов, 2-я Павелецкая. С остановками: Черкасская, ТК Северный, Першино, Киноцентр Импульс, ДК Строителей, Жукова, Сталеваров, Строительная, Доменная, ЧМК, Приборостроителей, Завод Теплоприбор, Прокатная, База оборудования, Стан 2300, Копровый цех, Пожарное депо, Кооператив № 507, Подстанция, ЦХП.

Также будут работать троллейбусы №7 «АМЗ – ЧМК», №14 «Парк Гагарина – ЧМК» и трамвай №9 «Коксохим – ЧМК – ЦХП».

Челябинск, Виктор Елисеев

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