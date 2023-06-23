Власти Челябинска разрешили транспортникам испортить вид из окон элитного ЖК

В центре Челябинска возведут еще одну высотку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия одобрила строительство 24-этажного дома на улице Работниц в Калининском районе – рядом с Торговым центром.

В роли застройщика выступает ООО «Третий автобусный парк», основным видом деятельности которого, согласно уставу, являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Вопрос уже обсуждался 4 года назад, но тогда решение властей было отрицательным: против стройки выступили обитатели жилого комплекса «Святогор», которым очень не хочется, чтобы новая высотка закрыла им вид на город и осложнила подъезд к домам – уже сейчас на небольшой улочке, ведущей к ЖК и будущей строительной площадке образуются пробки. Все это снизит цену на квартиры в ЖК «Святогор», опасаются жильцы.

Кроме того, против высказалось и руководство ИФНС по Калининскому району: на участке располагается бойлерная, отапливающая здание налоговой службы.

В 2019 году комиссия по градостроительству и архитектуре сочла аргументы противников достаточно вескими и отклонила на публичных слушаниях вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на пересечении улицы Работниц и Свердловского проспекта.

Сейчас чиновники решили, что серьезный препятствий для строительства нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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