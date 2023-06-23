Группа «Любэ» поздравит Миасс с Днем города

На концерте в день рождения Миасса выступит группа «Любэ».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, концерт, посвященный 250-летию города, а также дню выпуска первого автомобиля, пройдет на площади перед городской администрацией 8 июля.

Праздничные мероприятия начнутся в 18:00 трансляцией видеороликов и выступлениями творческих коллективов Миасса.

Хедлайнерами праздника станут группа «Любэ» и DJ Feel (Санкт-Петербург).

Начало выступления «Любэ» запланировано на 20:10. В 21:35 музыкантов на концертной площадке сменит гость из Питера.

В 22:55 мероприятие завершится праздничным салютом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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