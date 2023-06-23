Челябинку с детьми не пустили в самолет на основании несуществующей статьи закона

В челябинском аэропорту отказались пустить в самолет женщину с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство начало проверку информации об отказе представителей авиаперевозчика пустить на борт воздушного судна женщины с двумя детьми.

Челябинка предъявила на стойке регистрации заламинированные свидетельства рождения детей. При этом, как рассказала женщина, в феврале этого года она так же летала с детьми, и тогда к этим документам вопросов не возникло.

Представители аэропорта подтвердили, что с начала июня авиаперевозчики ужесточили требования к документам и отказывают в оказании услуг, если нет возможности установить подлинность бумаг. «В пресс-службе челябинского аэропорта ответили, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона №143, заламинированный документ не является действительным, – пишет 74.ru. – На этом основании женщину с двумя детьми не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа».

Интересно, что статьи 12 в указанном законе не существует – этот раздел касался конфиденциальности и порядка передачи сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния и утратил силу с 1 октября 2018 года.

Но в законе есть статья 9, в которой говорится: ламинирование документа является основанием для выдачи повторного свидетельства (пункт 1). И, опираясь на этот пункт, некоторые юристы заявляют о нелегитимности ламинированных документов, хотя подобных формулировок в законе нет.

Проблема в том, что при ламинировании таких документов, как свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о праве собственности и ряд других, могут возникнуть проблемы с подтверждением их подлинности. Но прямое указание на то, что такой документ является недействительным, в законе отсутствует.

«Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта г. Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей», – сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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