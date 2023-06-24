24-26 июня ожидаются следующие события – Челябинск

24.06.2023, суббота

10:00 Челябинск – Этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» предварительные поединки (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Арт-терапевтическое занятие доцент кафедры общей и профессиональной педагогики ЧелГУ Елены Батиной, призванное помочь участникам поверить в свои силы (ЧелГУ, ул. Бр.Кашириных, 129)

11:00 Челябинск – Открытый фестиваль уличной культуры и спорта: праздник «Спортивный двор» (ул. Чичерина, 25)

12:00 Челябинск – Открытие пространства для свободного нанесения граффити (Комсомольский пр., 10)

12:00 Челябинск – Танцевальная фитнеспрограмма Salsation (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

13:00 Челябинск – Соревнования по дрэг-рейсингу («Трасса 74», ул. Северный Луч, 2д)

13:00 Челябинск – Медвежья рыбалка белых медведей Алтына и Айриш (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

16:30 Челябинск – Торжественное открытие этапа профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

17:00 Челябинск – Этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» финальные поединки (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

17:00 Челябинск – Праздник для жителей микрорайона Чурилово (площадка спортивно-досугового комплекса «АльтерСпорт», ул. Зальцмана, 14а)

18:00 Челябинск – Спектакль «Город влюбленных людей» от театра «Манекен» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)

18:00 Челябинск – Летний молодежный фестиваль «Приём!» (ЧелГУ, внутренний дворик первого корпуса, ул. Бр.Кашириных, 129)

19:00 Челябинск – Концерт творческого дуэта Юрия Давои и Павла Хатунцева (Сквер искусств, набережная реки Миасс) Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма

19:00 Челябинск – Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма «Берегись автомобиля» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

20:00 Челябинск – Лений кинопросмотр: семейный фильм «Каникулы маленького Николя» (ул. Худякова, 23, двор)

22:45 Челябинск – Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня молодежи (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)

25.06.2023, воскресенье

10:00 Челябинск – Этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» предварительные поединки (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Экопарк, ул. Молдавская, 10/1, территория парка качелей)

17:00 Челябинск – Этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» финальные поединки (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

22:00 Челябинск – Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма «Грозный папа» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

26.06.2023, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению «Расулевских чтений» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада-Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

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