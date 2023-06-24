В пригороде Челябинска школьник получил переломы в заброшенном доме

10-летний южноуралец упал со второго этажа в нежилом бараке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 23 июня, в одном из городе-спутнике Челябинска – Копейске. Об этом рассказала мать пострадавшего.

«Сын 10-ти лет недалеко от дома залез в двухэтажный барак, который переселили, – цитирует женщину «Агентство чрезвычайных новостей». – Я была на работе, сын залез и провалился со второго этажа на первый, сломал кисть и плечо, оба перелома со смещением».

Судя по представленным копейчанкой фотографиям, разрушающееся двухэтажное здание не огорожено, доступ в него остается свободным.

Пострадавший ребенок в настоящее время находится в больнице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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