Полтора десятка челябинцев застряли на колесе обозрения

В Челябинске спасатели эвакуировали из-за ЧП 13 посетителей колеса обозрения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, инцидент произошел сегодня, 24 июня, в ЦПКиО имени Юрия Гагарина.

«Сегодня на колесе обозрения в парке им. Гагарина во время движения открылась дверь одной из пустых кабинок, – рассказали представители городские властей. – Чтобы не допустить разбития стекла и попадания его в другие кабинки, было принято решение остановить колесо».

С помощью сотрудников МЧС было эвакуировано 13 человек. В настоящий момент техники осматривают колесо обозрения, в ближайшее время оно возобновит работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»