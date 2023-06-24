Власти Южного Урала: введения дополнительных ограничительных мер не планируется

В Челябинской области не стали отменять запланированные мероприятия и вводить ограничения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер провел внеплановое заседание регионального оперативного штаба

В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения законности и правопорядка в регионе с учетом событий, происходящих в последние сутки в Ростове-на-Дону. Были заслушаны доклады руководителей силового блока и органов власти.

«Отмечено, что обстановка в Челябинской области стабильная, ситуация находится под полным контролем органов государственной власти и правоохранительных органов. Работа всех структур скоординирована, – сообщили в пресс-службе губернатора. – В настоящий момент не планируется введения дополнительных ограничительных мер, отмены запланированных мероприятий. Однако они должны проводиться с обеспечением всех мер безопасности».

Напомним, в ряде регионов страны идет контртеррористическая операция, направленная на подавление вооруженного мятежа, в котором принимают участие представители ЧВК «Вагнер». Президент России Владимир Путин назвал происходящее в специальном обращении к нации предательством интересов страны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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