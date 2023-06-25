Пять человек пострадали в ДТП на южноуральской трассе

В Челябинской области столкнулись две иномарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла вечером субботы, 24 июня, в Еткульском районе.

По предварительным данным, в 19:10 на 3 километре автодороги Еткуль – Селезян – Шатрово – Луговой, 20-летняя девушка, управляя автомобилем «Пежо 307», при выезде со второстепенной дороги не уступила двигавшемуся по главной спорткару «Порш Панамера», под управлением 30-летнего водителя.

В результате столкновения пассажир автомобиля «Пежо», мужчина 20-30 лет, от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Пежо» и еще один пассажир автомобиля, неустановленный мужчина 20-30 лет, а также водитель автомобиля «Порш» и его пассажир, девушка 25 лет, получили травмы и госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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