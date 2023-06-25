Глава СКР взял на контроль проверку после получения трехлетним челябинцем травмы на шоу

В Челябинске трехлетний ребенок пострадал во время шоу каскадеров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования ребенка на шоу в Челябинской области.
«В СМИ размещена информация о том, что в Челябинске трехлетний ребенок получил травму во время шоу каскадеров», – уточнили в пресс-службе СКР.
Инцидент произошел на площадке у ТРК «Родник» во время шоу «Тачки». По словам бабушки пострадавшего, когда участники мероприятия стреляли, одна из гильз отлетела в сторону зрителей и попала в голову ее трехлетнему внуку. Родственники мальчика обратились в полицию, которая начала проверку.
Доследственную проверку проводит и следственное управление СКР по Челябинской области.
Председатель СК России Александр Басрыкин регионального управления СКР Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube