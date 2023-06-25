Глава СКР взял на контроль проверку после получения трехлетним челябинцем травмы на шоу

В Челябинске трехлетний ребенок пострадал во время шоу каскадеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования ребенка на шоу в Челябинской области.

«В СМИ размещена информация о том, что в Челябинске трехлетний ребенок получил травму во время шоу каскадеров», – уточнили в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел на площадке у ТРК «Родник» во время шоу «Тачки». По словам бабушки пострадавшего, когда участники мероприятия стреляли, одна из гильз отлетела в сторону зрителей и попала в голову ее трехлетнему внуку. Родственники мальчика обратились в полицию, которая начала проверку.

Доследственную проверку проводит и следственное управление СКР по Челябинской области.

Председатель СК России Александр Басрыкин регионального управления СКР Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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