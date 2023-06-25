В Волгоградской области фура смяла машину с семьей из Кыштыма. Четверо погибли

Четверо южноуральцев погибли в аварии в Волгоградской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в субботу, 24 июня, в Камышинском районе на федеральной автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград».

По предварительной информации, в 14:50 47-летний водитель, управляя автомашиной «Опель Астра», двигаясь со стороны Камышина в сторону Саратова, не выдержал боковой интервал и врезался в двигавшийся во встречном направлении большегруз «Вольво ФХ» с полуприцепом. От столкновения груженый кирпичами автомобиль выехал на встречку и буквально раздавил «Лифан Х60», после чего перевернулся.

Водитель и двое пассажиров легковушки, включая восьмилетнего мальчика, скончались на месте. Еще одна пассажирка умерла в больнице. В соцсетях сообщается, что в «Лифане» семья из Челябинской области (супруги с зятем и внуком) возвращалась домой, в Кыштым.

В момент аварии шел сильный дождь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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