В Челябинской области восьмилетний школьник застрял под паровозом

Помочь спасателей потребовалась в Карталах школьнику, застрявшему под кабиной паровоза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 25 июня, в Карталах.

Восьмилетние школьники слишком пристально изучали памятник легендарному паровозу ЭУ 712-42. «Изучали тщательно, скрупулезно, со всех сторон, пока один из мальчиков не застрял под кабиной машиниста», – рассказали спасатели.

К счастью, товарищ пострадавшего не растерялся, позвонил спасателям и позвал на помощь. Аккуратно помогая малышу, бойцы Локомотивного отряда поисково-спасательной службы высвободили ребенка. Применение специнструмента не понадобилось, как и медицинская помощь пострадавшему.

Быстро оправившись от переживаний, друзья продолжили гулять.

Челябинск, Виктор Елисеев

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