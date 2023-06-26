Депутата Челябинской городской думы отправили в СИЗО

Челябинский парламентарий-строитель Олев Иванов два месяца проведет в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутата Челябинской городской думы, собственника и экс-руководителя строительной компании «АльфаСтрой» Олега Иванова, а также его жену, экс-депутата регионального законодательного собрания Татьяну Завгороднюю подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Это следует из сообщения пресс-службы Центрального районного суда Челябинска.

В рамках расследования уголовного дела судебная инстанция и избрала меру пресечения для депутата и его супруги. Челябинец до 21 августа проведет в следственном изоляторе, его жена – под домашним арестом.

Это уже третье уголовное дело, имеющее отношение к челябинскому депутату. В декабре 2022 года Иванову предъявили обвинение в уклонении от налогов. Кроме того, в настоящее время готовится к слушанию уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании ООО «АльфаСтрой», принадлежащей Иванову. Обвинение по этому делу предъявлено также челябинскому депутату.

Челябинск, Виктор Елисеев

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