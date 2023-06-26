Больше тысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды

Челябинск готовится к третьему этапу гидравлических испытаний.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 4 июля в городе начнется третий этап гидравлических испытаний. Продлится он две недели – до 18 июля.
Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального районов.
Кроме того, по отдельному графику пройдут гидравлические испытания на домах, обслуживаемых локальными котельными.
Адреса домов, подпадающих под ограничения, можно узнать здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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