21-летний студент, сбитый авто в центре Челябинска, умер в больнице

За жизнь молодого южноуральца врачи боролись больше полутора недель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек, госпитализированный 15 июня после ночного ДТП, умер в больнице. Эту информацию подтвердили в силовых структурах.

Напомним, резонансная авария произошла глубокой ночью на пересечении улиц Энгельса и Коммуны в центре Челябинска. Два молодых человека пересекали дорогу, когда одного из них сбил ехавший на высокой скорости автомобиль Lada Largus. По словам очевидцев, водитель машины даже не пытался снизить скорость перед столкновением.

От удара 21-летнего южноуральца, студента одного из учебных заведений Челябинска, отбросило на десяток метров. Его товарищ сделал ему искусственное дыхание. Экипаж скорой медицинской помощи доставил пострадавшего в больницу.

Увы, спасти молодого человека не удалось. В полиции решается вопрос о переквалифицировании уголовного дела, возбужденного после ЧП, на более тяжкую статью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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