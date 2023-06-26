Среднемесячное содержание формальдегида в Челябинске превысило ПДК в 2,6 раза

В мае в воздухе Челябинска зафиксировали превышения ПДК по восьми загрязняющим веществам.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в мае 2023 года средняя за месяц концентрация формальдегида в атмосфере областного центра превысила допустимый норматив в 2,6 раза. Таковы результаты мониторинга, организованного на девяти стационарных постах федеральной службы по гидрометеорологии.

Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: диоксида серы – 1,7 ПДКмр, фторида водорода –2,2 ПДКмр, сероводорода – 4,1 ПДКмр, формальдегида – 1,6 ПДКмр, оксида углерода – 1,2 ПДКмр, диоксида азота – 1,02 ПДКмр, оксида азота – 1,1 ПДКмр, озона – 1,1 ПДКмр.

Превышение месячной ПДК по формальдегиду зафиксирована и в Магнитогорске – в 1,4 раза.

Максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения, составили: взвешенных веществ – 2,0 ПДКмр, оксида углерода – 2,2 ПДКмр, диоксида азота – 1,4 ПДКмр, озона – 1,1 ПДКмр, сероводорода – 3,5 ПДКмр, фенола – 1,2 ПДКмр, формальдегида – 1,7 ПДКмр.

В Златоусте среднемесячная концентрация взвешенных веществ, в целом по городу, превысила нормативный показатель в 1,5 раза.

Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ, превысившая нормативное значение, составила 1,2 ПДКмр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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