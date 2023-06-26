Южноуральские клубы начнут новый сезон КХЛ на выезде

«Трактор» и «Магнитка» откроют сезон КХЛ 2 сентября гостевыми матчами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый матч сезона Континентальной хоккейной лиги 2023/2024 челябинская команда проведет 2 сентября в Тольятти против «Лады».

4 сентября челябинцам предстоит сыграть с «Ак Барсом» в Казани, 6 сентября – с «Локомотивом» в Ярославле.

Магнитогорский «Металлург» 2 сентября встречается в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Продолжат «лисы» гостевую серию в Москве: 5 сентября их ждут хоккеисты ЦСКА, 7 сентября – «Динамо».

Напомним, сезон 2022/23 годов южноуральские клубы провели не слишком удачно. Челябинский «Трактор» не сумел пробиться в плей-офф чемпионата, заняв в итоге 9-е место в Восточной конференции КХЛ.

Магнитогорская команда примерно до середины регулярного чемпионата шла в числе лидеров Восточной конференции. Однако дальше у клуба начались проблемы. В итоге в плей-офф «Магнитка» вышла с пятого места.

После этого была тяжелая серия против екатеринбургского «Автомобилиста», в которой победа досталась магнитогорцам по итогу семи матчей со счетом 4:3. А за нею последовал разгром в полуфинале конференции: омский «Авангард» не дал магнитогорцам ни шанса, победив в четырех матчах подряд. Впервые в истории КХЛ клуб из Магнитогорска потерпел поражение, не выиграв ни одного матча в серии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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