Национальный парк «Зигальга» вновь открыт для туристов

В национальных парках Южного Урала отменяют запреты на посещение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введен в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров.
«Сейчас остроту проблемы свели на нет дожди и прохладная погода. Потому национальный парк «Зигальга» вновь открывается для туристов», – рассказали представители особо охраняемой территории.
Вместе с тем, южноуральцам и гостям региона напоминают, что даже прекращение действия особого противопожарного режима – не повод для небрежного обращения с огнем.
Напомним, особый противопожарный режим перестал действовать в Челябинской области с 24 июня.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube