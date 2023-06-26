Национальный парк «Зигальга» вновь открыт для туристов

В национальных парках Южного Урала отменяют запреты на посещение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введен в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров.

«Сейчас остроту проблемы свели на нет дожди и прохладная погода. Потому национальный парк «Зигальга» вновь открывается для туристов», – рассказали представители особо охраняемой территории.

Вместе с тем, южноуральцам и гостям региона напоминают, что даже прекращение действия особого противопожарного режима – не повод для небрежного обращения с огнем.

Напомним, особый противопожарный режим перестал действовать в Челябинской области с 24 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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