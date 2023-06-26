После ЧП на аттракционе в челябинском Сквере искусств возбудили уголовное дело

Из-за травмы, полученной семилетним челябинцем, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, инцидент произошел вечером 2 июня на аттракционе «Беговое колесо» в Сквере искусств на набережной реки Миасс в Челябинске: ребенок играл на конструкции, когда в одно мгновение ему отрезало кончик пальца. Семилетнего мальчика экстренно прооперировали. Неделю он пролежал в больнице, сейчас продолжает лечение дома.

Мать ребенка обратилась в мэрию с просьбой убрать конструкцию или привести ее в порядок.

После того, как об истории рассказали СМИ, городская прокуратура и следственное управление СКР региона начали проверку. Конструкции, расположенные на игровой площадке, были законсервированы.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются виновные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасного режима пребывания детей на территории данного объекта», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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