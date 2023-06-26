В прокуратуре признали обоснованным отказ перевозчиков принимать ламинированные документы

Прокуратура прокомментировала возможность недопуска на рейс из-за ламинированных документов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, документы, подвергшиеся ламинированию, препятствуют проведению фактической сверки личности пассажира с документом ее удостоверяющим.

Так в надзорном ведомстве прокомментировали участившиеся публикации в СМИ об отказе уральцам в обслуживании со стороны перевозчиков из-за предоставления заламинированных документов.

Напомним, ранее в такую ситуацию попала жительница Челябинской области, когда ее с двумя детьми отказались пустить на рейс авиакомпании «Победа» из-за того, что она предъявила на стойке регистрации заламинированные свидетельства о рождении детей. При этом, как рассказала женщина, в феврале этого года она так же летала с детьми, и тогда к этим документам вопросов не возникло.

Представители аэропорта подтвердили, что с начала июня авиаперевозчики ужесточили требования к документам и отказывают в оказании услуг, если нет возможности установить подлинность бумаг.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку информации об этом инциденте.

О результатах данной проверки пока неизвестно. Однако в сегодняшнем комментарии представители надзорного ведомства фактически признали, что перевозчики вправе отказать в оказании услуг клиентам, представившим заламинированные документы.

«Ламинирование документов влечет невозможность их дальнейшего использования. Так велит закон – «ламинирование является основанием для повторной выдачи органом записи актов гражданского состояния свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния» (ч. 1 ст. 9 Федерального закона №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»)", – подчеркнули в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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