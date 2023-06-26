Челябинская Дума рассмотрит вопрос возвращения к старой системе местного самоуправления

Вопрос возвращения к старой системе местного самоуправления станет главным на заседании Челябинской городской Думы 27 июня. Об этом сообщил спикер городского парламента Андрей Шмидт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году был принят закон «О статусе Челябинского городского округа», согласно которому в городе сформировали автономные районные советы муниципальных депутатов, избираемые в ходе прямых выборов. И уже эти советы делегируют своих представителей в городскую Думу.

Главной целью реформы называли четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение.

Однако теперь сообщается, что реформа себя не оправдала: главная цель не достигнута, а сама система устарела.

Поэтому инициативная группа депутатов предложила отменить двухуровневую систему самоуправления.

Стоит отметить, что челябинские депутаты не оригинальны в своем желании вернуться к старой схеме – аналогичный процесс идет во многих городах страны. И в Челябинске вопрос можно считать решенным.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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