27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2023, вторник

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Всероссийскому спортивному фестивалю «Семейная команда» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской думы (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 89)

14:00 Челябинск – Официальное открытие площадки для занятий йогой с мастер-классом (площадка у ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

15:00 Челябинск – Танцевальные вечера (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)

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