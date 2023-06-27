На Таганае разрешили туристам разводить костры

В лесах под Златоустом открыли бесплатные стоянки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», действие особого противопожарного режима прекращено, и бесплатные стоянки на территории особо охраняемой территории вновь открыты.

Установить палатку и развести костер сейчас можно у Горбатого моста, а также на стоянках «Веселый ключ» и «Гарбера».

Вместе с тем, посетителям парка напоминают, что осторожность в обращении с огнем никто не отменял. «Когда вы покидаете лагерь, вспомните правило трех «п»: пролить, перемешать, проверить. Только тогда ваш костер не станет причиной большой беды», – отметили представители заповедника.

Напомним, с 24 июня в Челябинской области прекратил действовать особый противопожарный режим, введенный на всей территории региона с 12 апреля сего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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