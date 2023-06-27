В мае в Челябинской области упали темпы ввода жилья

На Южном Урале в мае резко снизился ввод жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в мае 2023 года в регионе было введено в эксплуатацию 117,9 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Это на 10,3% меньше, чем в мае прошлого года.

В результате существенно снизилась скорость прироста нового жилья, начиная с января текущего года. Так, если по итогам января отмечался рост в 20,7% к показателям аналогичного периода 2022 года, а в феврале прирост к первым двум месяцам годом ранее оценивался в 10,9%, то по итогам января-мая 2023 года введено лишь на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом закрепляется тенденция снижения ввода жилья, построенного непосредственно населением: за первые пять месяцев текущего года малоэтажных частных домов введено в эксплуатацию на 9,5% меньше, чем год назад. Хотя на «частников» все еще приходится больше половины нового жилья в статистике региона.

В числе отстающих, по-прежнему, остаются большинство городов Южного Урала: лишь в Копейске и Кыштыме отмечен прирост введенных в эксплуатацию квадратных метров. В остальных городских округах темпы строительства ниже, чем год назад.

Лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-маем 2022 года) стали Саткинский (+247,1%) и Брединский (+81,2%) районв, Кыштым (+51,3%), Сосновский (+46,5%) и Октябрьский (+36,7%) районы.

В абсолютных цифрах больше всего построили в Сосновском районе (302,7 тысячи квадратных метров) и Челябинске (263,2 тысячи квадратных метров, падение на 3,1%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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